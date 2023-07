Patrulha Patrimonial de Rio Negro é reforçada com duas novas motos

Com recursos próprios, a Prefeitura de Rio Negro investiu na compra de duas motos para reforçar ainda mais a Patrulha Patrimonial, que é uma importante ferramenta de auxílio para a segurança pública.

Na manhã desta sexta-feira os profissionais que atuam na vigilância receberam das mãos do prefeito James Karson Valério as chaves das motos, que foram preparadas com a plotagem de identificação e instalação de acessórios para atuarem com maior eficiência no município.

Com este investimento haverá mais economia de combustível e agilidade nos atendimentos. O modelo das motos adquiridas possui painel totalmente digital, permitindo ao piloto uma fácil visualização e leitura intuitiva da moto. Também possui uma segurança máxima para o dia a dia; o sistema antitravamento no freio dianteiro, por exemplo, evita o bloqueio da roda numa frenagem mais forte. Além disso, as motos possuem excelente performance. O motor bicombustível 190cc é exclusivo na categoria e permite maior desempenho para a pilotagem.

A Patrulha Patrimonial foi lançada pela Prefeitura de Rio Negro em novembro de 2021. O programa visa o aperfeiçoamento do serviço público na fiscalização dos bens públicos municipais.

O programa tem como objetivo assegurar soluções em serviços de segurança do patrimônio público em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e o Conselho de Segurança (CONSEG). Os serviços são prestados 24h por dia. As equipes atendem escolas, eventos, postos de saúde e demais prédios públicos. Além das novas motos, atualmente há dois carros em atividades.