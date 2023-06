PCPR na Comunidade está em Rio Negro com diversos serviços gratuitos

Iniciou na manhã desta quarta-feira na Vila São Judas Tadeu a ação PCPR na Comunidade. O evento está sendo realizado através da parceria entre a Polícia Civil do Paraná e Prefeitura de Rio Negro.

Durante a manhã ocorreu uma palestra sobre os tipos de violência com os gestores escolares que compõem o Núcleo de Prevenção da Violência. A palestra foi ministrada pela assistente social da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, Eliz Marieta Duvoisin de Oliveira. Outra palestra sobre “Rede de Proteção” foi ministrada pela equipe da Polícia Civil aos gestores.

A abertura do evento contou com a presença do prefeito James Karson Valério, que enalteceu a importância de ações como esta para promover e fortalecer a cidadania. “Este evento traz a comunidade para junto ao serviço público. A Polícia Civil está dignificando as pessoas. Esta ação de cidadania integra as pessoas em nossa sociedade. Hoje temos uma a ação cidadã no município de Rio Negro”, disse o prefeito.

Durante hoje e amanhã a população terá à disposição uma série de oportunidades gratuitas, como exposições, palestras, atividades para crianças e muito mais. Também serão feitas emissões de vias do RG para o público que realizou um agendamento prévio. Além disso, é possível conhecer melhor a atividade da Polícia Civil, obter informações sobre as formas de atuação dos policiais e até mesmo registrar boletins de ocorrência de forma discreta ou anônima.

A investigadora da Polícia Civil, Cristiane Cardoso, reforçou o convite para que a população compareça ao evento. “Estamos com grande satisfação em Rio Negro para apresentar o nosso projeto e trabalhar com as crianças e comunidade local. A importância deste evento é levar a responsabilidade social e o atendimento humanizado para a população local. E também nossos serviços com eficiência, com agilidade e facilidade para a população. Temos a emissão do RG, emissão de atestados de antecedentes criminais, boletim de ocorrência e orientações da polícia judiciária. Informações e atendimento sobre a violência doméstica, abuso e maus tratos infantil, crimes cibernéticos, entre outros. Estamos dispostos a falar sobre tudo que a polícia faz. Estamos à disposição de todos”.

A ação acontece das 8h às 17h na Escola Municipal Olavo Bilac, localizada na Rua Major José Dequech, nº 30.

O PCPR na Comunidade é um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.