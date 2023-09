Peça “Tem Palhaço no Trânsito” será apresentada em Rio Negro e Mafra

A peça circense “Tem Palhaço no Trânsito”, produzida e apresentada pela cia paranaense Circo Teatro Sem Lona, se apresentará em escolas e locais públicos do Paraná e Santa Catarina, entre os dias 18/09 a 03/10.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O projeto é patrocinado pela Arteris, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Mistério da Cultura e Governo Federal, e tem como objetivo principal ensinar e orientar as crianças e adolescentes sobre as leis de trânsito.

Utilizando a linguagem circense e teatral como forma de conscientizar as crianças e adolescentes são abordados entres os temas: as principais regras do trânsito, como atravessar a rua na faixa de pedestres, o uso do cinto de segurança, o respeito com os semáforos e sinalizações, entre outros cuidados.

A peça conta com uma equipe de quatro atores e é conduzida por um narrador de maneira lúdica, para assim despertar a compreensão do quão importante é o respeito com as leis de trânsito e com os demais motoristas, para que haja segurança para todos que transitam pelas ruas.

Confira a programação:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Rio Negro – PR

18/09 – Cine Teatro – 09h / 14h

19/09 – Cine Teatro – 09h / 14h

Mafra – SC

20/09 – Escola de Ensino Básico Monteiro Lobato – 09h30 / 13h30

21/09 – Escola Municipal Educação Básica Avencal São Sebastião – 09h30 / 13h30

Mafra – SC

02/10 – Escola de Ensino Básico Tenente Ary Rauen/ Beija Flor – 09h00 / 15h45

03/10 – Escola de Ensino Fundamental Cristo Rei – 09h00 / 13h30

Classificação: Livre

Quem é a cia “Circo Teatro Sem Lona”:

A Companhia maringaense “Circo Teatro Sem Lona”, existe desde 1996, quando foi criada com o objetivo de unificar os estudos das linguagens de circo e teatro, através do resgate da figura simbólica do pequeno circo de fundo de quintal, motivo sempre presente nas brincadeiras infantis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Desde a estreia de seu primeiro espetáculo o grupo tem participado de inúmeros festivais e mostras de teatro, e com 27 anos de história conquistou mais de 70 prêmios em todo território nacional, solidificando o nome da companhia como uma das mais atuantes do estado do Paraná, realizando cerca de 350 apresentações por ano em todo o Brasil e 24 montagens. Nesses 27 anos a companhia já se apresentou em mais de 500 cidades e para mais de um milhão e meio de pessoas.

A cia “Circo Teatro sem Lona” também realiza diversos projetos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, impactando mais de 1,5 milhão de pessoas e por onde passa deixa sua marca, alegrando a criançada.

Acesse o site e saiba mais: www.circoteatrosemlona.com.br