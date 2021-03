Camila Barbieri e Leonardo Portiolli embarcaram com o Estúdio C em uma viagem pelas pontes do estado do Paraná. A Ponte Dr. Diniz Assis Henning, popular Ponte Metálica de Rio Negro e Mafra, foi uma das pontes mostradas na reportagem.

Edição: Luiz Fernando Anselmo