Nesta quarta e quinta-feira, dias 22 e 23 de maio, no período das 14h às 15h, a Ponte Dr. Diniz Assis Henning (Ponte Metálica) estará interditada para o trânsito de veículos. Obras com foco na acessibilidade serão realizadas no local.

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, orienta os motoristas para que busquem rotas alternativas. O trânsito na Ponte Interestadual Coronel Rodrigo Ajace (Ponte Nova) estará normal durante esse período.