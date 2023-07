Ponte Rodrigo Ajace receberá importantes obras a partir do dia 13

A Prefeitura de Rio Negro está realizando importantes obras de recapeamento asfáltico e melhorias nas galerias de águas pluviais em ruas do Centro. Uma nova etapa das obras será realizada na Ponte Interestadual Coronel Rodrigo Ajace, popularmente conhecida como “Ponte Nova”.

O objetivo é aprimorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança e qualidade de vida aos cidadãos de Rio Negro, Mafra e para quem trafega pelo local. São obras de grande importância levando em consideração a idade da ponte. A popular “Ponte Nova” foi inaugurada no dia 21 de fevereiro de 1969.

Como haverá uma interdição total da ponte durante a realização das obras, uma reunião técnica foi realizada na manhã desta terça-feira para definir estratégias para amenizar os impactos no trânsito de Rio Negro e Mafra, já que a ponte faz o principal ligamento urbano entre os dois municípios. A reunião teve a participação de equipes técnicas das duas prefeituras, departamento de trânsito, representantes da empresa responsável pelas obras e imprensa local.

As obras na ponte devem iniciar no próximo dia 13 (quinta-feira) com a realização da fresagem, que é o processo de retirada da camada do asfalto atual. Nos dias 18 e 19 de julho será realizado o recapeamento, com a colocação do novo asfalto.

Nestes três dias haverá interdição total da ponte para a passagem de veículos das 08 às 18h, exceto para a passagem dos ônibus do transporte coletivo e veículos de emergências. De Mafra para Rio Negro o acesso de carros leves será pela Ponte Metálica “Dr. Diniz Assis Henning”. De Rio Negro para Mafra, a orientação é que o acesso seja feito pela BR-116.

A escolha das datas para a realização das obras levou em consideração o período de férias escolares dos dois municípios. A interdição visa à segurança de todos, pois haverá máquinas pesadas operando no local. No total serão 197 metros de obras na ponte.

Serão três dias de obras, mas os benefícios serão mantidos por um longo tempo. O novo asfalto terá entre 30 a 40 anos de uso, de acordo com a equipe técnica da obra. Com o fim das obras a ponte terá um novo asfalto, nova pintura e muito mais segurança para todos.

As obras poderão ser adiadas devido às condições climáticas. Nos próximos dias as equipes de comunicação das duas prefeituras divulgarão mais informações sobre as interdições para que a população fique bem informada e utilize a melhor forma de transitar entre os dois municípios.