Posto de atendimento da Prefeitura na Roseira gera facilidades à população da região

Em dezembro de 2023 a Prefeitura de Rio Negro criou no bairro Roseira o Posto de Atendimento “Moyses Francisco Alves”. Trata-se de um novo local de atendimento ao cidadão com facilidades e inovação para que os serviços públicos fiquem cada vez mais acessíveis e ágeis.

Na terça-feira (23) ocorreu no local a primeira ação itinerante da Secretaria Municipal da Fazenda. Somente durante a tarde foram emitidas 39 guias da taxa de coleta de lixo e foram realizadas três renegociações de dívidas com o Município de Rio Negro. Com a ação o público daquela região não precisou se locomover até a Prefeitura, poupando tempo e dinheiro.

Com este importante espaço multiuso, a Prefeitura está mais presente dentro da comunidade estendendo os serviços já prestados, facilitando a locomoção, a acessibilidade e o acesso do cidadão ao serviço público através do processo digital, ao qual o Município de Rio Negro utiliza para promover a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis.

O posto de atendimento está situado na Rua Gustavo Francisco Alves, no bairro Roseira (próximo ao Mercado Roseira e Bar do Mario). O horário de funcionamento é das 13h30 às 17h. Junto ao espaço há uma academia ao ar livre. O posto de atendimento também oferece Internet livre aos cidadãos.