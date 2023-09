Prefeito James assina Ordem de Serviço para a pavimentação de mais ruas de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Atualmente 75% do perímetro urbano do município de Rio Negro possui pavimentação. A Prefeitura trabalha para aumentar ainda mais esse indicador que é destaque na região, por isso na tarde da última quarta-feira o prefeito James Karson Valério assinou mais uma Ordem de Serviço para a pavimentação de mais sete ruas:

José Batista (entre a Rua Prof. Luiz J. Lauer até o final da rua), Professora Ivone Ferreira (entre a Rua Jacob Fuchs e Exp. Alfredo Gaertner), Antônio Lourenço (entre a Rua Jacob Fuchs e Exp. Alfredo Gaertner), Alvino Schelbauer (entre a Rua Julio Paluch e Palmira Becker), Julio Paluch (entre a Rua Alvino Schelbauer e Celso Antonio Henning), Pedro Ruthes (entre a Rua Prof. Lydia Cominiski e Teodoro Baggio) e Francisco José Lang (entre a Rua Oito de Dezembro e Elysio Amantino W. Von Linsingen).

A pavimentação destas vias urbanas será realizada numa área total de 10.526,66 m² e incluem os serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e drenagem. O investimento é de R$ 2.276.747,86 com prazo de execução de 180 dias. Para estas obras o Município de Rio Negro teve o apoio com as indicações dos deputados estaduais Ademar Traiano e Alexandre Curi.

Com a assinatura da Ordem de Serviço, a empresa Paviplan Pavimentação Ltda, vencedora do processo de licitação na modalidade Concorrência Pública nº 06/2023, está autorizada a dar início aos trabalhos de execução.

Recentemente também foram assinadas as ordens de serviço para a pavimentação das ruas Anita Hermann e Ernesto Brunquel. Somente nestas duas obras estão sendo investidos aproximadamente R$ 923 mil.