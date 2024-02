Prefeito James participa de reunião na 2ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Negro

A segurança pública na região esteve em pauta na manhã desta quinta-feira em uma importante reunião realizada na 2ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Negro (2DRP).

Juntamente com a delegada Maiara Kasmirski, estiveram reunidos os prefeitos James Karson Valério (Rio Negro), Weverton Willian Vizentin (Campo do Tenente), Maicon Grosskopf (Piên) e José Ribeiro de Moura (Quitandinha).

Todas as ações da Polícia Civil do Paraná são guiadas estrategicamente, por isso entre os assuntos tratados na reunião está a atuação estratégica da 2DRP nos municípios da Comarca.

SEGURANÇA É PRIORIDADE

O fortalecimento da segurança pública é uma preocupação constante da Prefeitura de Rio Negro, que mantém programas e ações que atuam em parceria com as forças policiais.

A Central de Videomonitoramento do Município de Rio Negro, por exemplo, foi criada com o objetivo de inibir ou constatar atos de vandalismo em prédios públicos, mas também auxilia a polícia na investigação de crimes e acidentes de trânsito. Na ocasião da inauguração da central, o prefeito James enfatizou a importância que a atual gestão dá para a segurança pública, destacando a importante parceria com a polícia:

“Estamos cumprindo a nossa obrigação de valorizar a segurança de nosso município. Vamos colaborar e contribuir sim com a segurança do nosso povo. Ajudar a valiosa e significativa Polícia Militar do Paraná e a valiosa Polícia Civil e todas as suas ramificações que possam contribuir na segurança do nosso povo. Precisamos unir forças. Falar em segurança é falar em qualidade de vida”.

Parcerias para a aplicação de programas de prevenção também são mantidas. Recentemente o Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres realizou uma reunião com a Polícia Civil de Rio Negro. As formas de atendimento às mulheres vítimas de violência e um planejamento estratégico com parcerias voltadas à educação preventiva estão entre os temas discutidos no encontro.