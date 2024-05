Prefeitura de Rio Negro abre inscrições para idosos interessados em participar do Turismo Rural

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria de Assistência Social, anuncia a abertura das inscrições para os idosos interessados em participar das viagens de Turismo Rural. As inscrições começam hoje, dia 27 de maio, e estarão abertas até 21 de junho de 2024. As viagens serão realizadas no mês de junho.

Idosos que já participaram das viagens anteriores e desejam participar novamente devem manifestar seu interesse e atualizar o comprovante de endereço. Aqueles que ainda não participaram de nenhuma viagem precisam se inscrever apresentando toda a documentação exigida (possuir idade a partir de 60 anos, residir em Rio Negro, RG e CPF).

As inscrições presenciais podem ser realizadas das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h na Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum no Centro), CRAS da Vila São Judas Tadeu e Centro de Convivência Henrique Witt. Também é possível obter mais informações e se inscrever através do WhatsApp (47) 3642-1404.

O Turismo Rural para idosos é desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social de Rio Negro em conjunto com o Conselho Municipal do Idoso. Este inovador projeto prevê total gratuidade aos passeios, incluindo o transporte e alimentação.