Prefeitura de Rio Negro adquire pedreira para atender produtores rurais e estradas

A Prefeitura de Rio Negro adquiriu os direitos de exploração de uma pedreira/cascalheira para atender aos agricultores e pecuaristas que participam do programa Porteira Adentro, além de auxiliar na manutenção de estradas e vias da cidade e do interior.

A aquisição do direito de exploração da pedreira ocorreu com toda a regularidade pertinente através da Lei nº 3.215/2022, que foi aprovada pela Câmara Municipal de Rio Negro e sancionada pelo prefeito James Karson Valério. A assinatura da compra foi realizada na última quinta-feira (11).

O direito para a exploração, segundo os estudos técnicos, é de 84 anos. A distribuição das pedras aos produtores rurais será realizada em pontos estratégicos de forma planejada, de modo que possa promover a todos o direito dentro da legalidade possível.

Juntamente com os secretários municipais Edson José Guenther (obras) e Geraldo Veiga (agricultura), o prefeito James esteve na pedreira na última semana e comentou emocionado sobre essa conquista para Rio Negro: “Vamos planejar bem e com bom senso para que esta pedreira possa sempre atender por muitos anos a nossa municipalidade. Assinei um sonho que o velho professor tinha, juntamente com toda a minha equipe. É um dia especial. Um dia que Rio Negro adquire a sua pedreira em benefício dos produtores rurais e estradas. É um dia especial para todos nós”.

A Prefeitura de Rio Negro está investindo o valor de R$ 250.000,00 na obtenção dos direitos de exploração da pedreira. De acordo com o secretário Edson, o volume da cascalheira cadastrado na Agência Nacional de Mineração (ANM) é de seis milhões de metros cúbicos. Durante o ano de 2021 até este mês de agosto, a secretaria de obras utilizou para a manutenção de estradas, aproximadamente oito mil metros cúbicos de cascalho. Com a aquisição da cascalheira, agora a Prefeitura não terá mais a necessidade de comprar este material. “Temos uma demanda muito grande de cascalho e o valor de aquisição é alto por causa do volume, então tínhamos a necessidade de termos esse material à disposição. Com a aquisição da cascalheira a Prefeitura conseguirá atender a demanda da secretaria de obras e da agricultura com economia”, explanou o secretário de obras.