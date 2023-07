Prefeitura de Rio Negro altera horário de expediente durante a Copa do Mundo Feminina

A luta pelos direitos das mulheres e o fim da violência contra a mulher é cada vez mais fortalecida e valorizada em Rio Negro. Através do “Rio Negro Mulher”, a Prefeitura realizará diversas ações voltadas ao empoderamento feminino.

Neste sábado, por exemplo, ocorre a 1ª Caminhada do Meio-Dia em prol da campanha estadual Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. Já a 1ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio acontecerá de 31 de julho a 04 de agosto em Rio Negro.

No esporte o apoio às mulheres não poderia ser diferente em Rio Negro! Por isso, a Prefeitura de Rio Negro alterou, por meio do Decreto nº 91/2023, os horários de funcionamento de expediente em dias de jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino 2023.

No Decreto ficou estabelecido para cumprimento pelos órgãos e entidades da administração direta e autárquica do Poder Executivo, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais, o horário de expediente da seguinte forma:

Para os jogos com início às 07 horas: o expediente será a partir das 09h30.

o expediente será a partir das 09h30. Para os jogos com início às 08 horas: o expediente será a partir das 10h30.

Nesta segunda-feira, dia 24, o expediente na Prefeitura terá início às 10h30. O ônibus que faz a linha até a Prefeitura terá uma pequena alteração no horário nesta segunda-feira: as saídas em frente ao Banco Santander em direção ao bairro Seminário serão às 7h30 (como é feito normalmente) e às 10h (horário diferenciado nesta segunda-feira).

Na saúde o atendimento ficará com o expediente normal, sem alterações. Na educação, os jogos poderão ser assistidos nas escolas sem prejuízo nos horários das aulas.

O Governo do Estado do Paraná também publicou no dia 19 de julho, o Decreto nº 2844, que dispõe sobre o expediente a ser cumprido nas repartições públicas estaduais, no âmbito do Poder Executivo, nas datas dos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA Feminina 2023.

JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Faça a sua torcida pela nossa seleção! Datas e horários dos jogos do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Panamá – 24 de julho (segunda-feira) à s 08h. Início do expediente da Prefeitura: à s 10h30.

24 de julho (segunda-feira) à s 08h. Início do expediente da Prefeitura: à s 10h30. Brasil x França – 29 de julho (sábado) à s 07h. Sem expediente na Prefeitura.

– 29 de julho (sábado) à s 07h. Sem expediente na Prefeitura. Brasil x Jamaica – 2 de agosto (quarta-feira), à s 07h – Melbourne Rectangular. Início do expediente da Prefeitura: à s 09h30.

Caso se classifique para as oitavas de final, em primeiro ou segundo lugar na fase de grupos, a Seleção Brasileira jogará no dia 08 de agosto em horário a ser definido.

Foto: Thais Magalhães/CBF