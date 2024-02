Prefeitura de Rio Negro decreta ponto facultativo durante o Carnaval 2024

A Prefeitura de Rio Negro decretou ponto facultativo para os servidores públicos que atuam nos serviços não essenciais durante o Carnaval deste ano:

12 de fevereiro (segunda-feira): ponto facultativo

13 de fevereiro (Carnaval): ponto facultativo

14 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas): ponto facultativo pelo período matutino. O retorno do expediente será às 13h30.

O Decreto nº 7/2024 divulga o calendário de feriados e estabelece os dias de recesso e de ponto facultativo do primeiro semestre do ano de 2024, para cumprimento pelos órgãos e entidades da administração direta, e autárquica do poder executivo, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais.

Na saúde, as unidades básicas e sede administrativa estarão fechadas com retorno na quarta-feira às 13h30, mas os serviços essenciais, como o SAMU e Pronto Atendimento, atenderão normalmente durante os três dias. Na educação as aulas na rede municipal de ensino retornarão na quinta-feira, dia 15.

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa funcionará das 9h às 17h neste período de ponto facultativo. Os espaços culturais do parque estarão abertos no período da tarde, das 13h30 às 17h. O parque fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

No transporte público haverá apenas a linha Bom Jesus/Faxinal em operação na segunda-feira com saída do posto de saúde às 6h30, 8h30, 11h30, 13h30, 17h30 e 19h30. E saída do Mig Atacarejo às 7h30, 9h30, 12h30, 14h30, 18h30 e 20h30. Na terça e quarta-feira todas as linhas estão em operação normal.

A Prefeitura, através do portal oficial www.rionegro.pr.gov.br/digital, oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular. Mesmo durante os feriados, pontos facultativos e finais de semana, os cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos podem demandar e acessar diversos serviços públicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial.