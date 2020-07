Prefeitura de Rio Negro estuda estratégias para combater o coronavírus

Compartilhar no Facebook

Em nota divulgada nesta quarta-feira, a prefeitura de Rio Negro informou que em face das medidas apontadas pelo Decreto Estadual 4942/2020, está realizando reuniões de discussão e estudos para definir a melhor estratégia no combate ao coronavírus no município.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou, nesta terça-feira (30), medidas mais restritivas de combate ao coronavírus.

“Não estamos fazendo lockdown. Estamos aplicando uma quarentena mais restritiva em algumas regiões do estado onde a curva do crescimento está fora do controle”, disse o governador.

As novas medidas serão aplicadas nas regiões de:

Cornélio Procópio;

Cianorte;

Toledo;

Cascavel;

Foz do Iguaçu;

Curitiba e Região;

Londrina.

Conforme o governador, as novas regras devem ser adotadas pelas regionais de saúde das cidades por 14 dias a partir desta quarta-feira (1º). Quem descumprir as medidas estará sujeito à multa, de acordo com o governo.

O decreto pode ampliar o número de cidades, de acordo com Ratinho, conforme a curva de crescimento do volume de casos.

As determinações envolvem principalmente o setor de comércio e a redução do número de passageiros nos ônibus do transporte coletivo. As principais determinações são:

Serviços não essenciais serão suspensos

Reuniões comerciais ou privadas devem ser feitas de maneira virtual

Procedimentos cirúrgicos eletivos serão suspensos durante o período da quarentena

Barreira sanitária de controle de acesso de pessoas nas regiões de quarentena

Ratinho disse que esta terça-feira (30) foi o pior dia do estado em aumento de número de casos. Segundo ele, nas últimas 24 horas, o Paraná registrou 36 novas mortes e 1.536 novos casos.

O governador, no entanto, não descartou a possibilidade de lockdown. “Essa é a medida mais enérgica que um governador poderia tomar”, afirmou. Precisamos muito da consciência de cada um. Não adianta tomar as medidas se a própria população não tomar consciência disso”, destacou Ratinho.

Segundo ele, o estado não tem problemas com relação a quantidade de respiradores. Contudo, insumos como, por exemplo, medicamentos para a sedação estão em escassez. Ele também citou a escassez no número de profissionais intensivistas que atuem em UTIs.

DISQUE DENÚNCIA

O prefeito de Rio Negro, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto nº 021, de 17 de março de 2020, e considerando os Decretos Municipais vinculados com medidas de enfrentamento a pandemia pelo Covid-19, decretou a criação do “Disque Denúncia”, como canal de comunicação/denúncia entre a população e a Secretaria Municipal de Saúde, através da Equipe da Força Tarefa Covid-19.

Os telefones disponibilizados para o “Disque Denúncia” são:

(47) 9 8879-1221

(47) 9 8913-1425

(47) 9 8910-0194

Segundo o Decreto, que já está em vigor, o atendimento será de 24h por dia.