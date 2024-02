Prefeitura de Rio Negro investe em aprimoramentos no viveiro municipal

O Viveiro Florestal Anízio de Andrade (viveiro municipal) recebeu importantes investimentos em sua estrutura neste início de ano. O local é mantido pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Na manhã desta segunda-feira (26), o prefeito James Karson Valério esteve com a equipe da secretaria no local para verificar as modificações realizadas através do processo licitatório nº 358/2023.

Entre as manutenções realizadas e materiais adquiridos estão os novos sombrites; um moderno sistema hidráulico com microaspersores que possuem válvula antigota; injetores de fertilizantes e novos filmes agrícolas difusores de luz com tratamento anti-UV para os espaços da estufa e rustificação das mudas.

Todos os materiais adquiridos colaboram para a boa produção das mudas no viveiro. Muitos deles ajudam no controle da radiação solar e adequa a temperatura do local de acordo com o que é exigido pela cultura.

A tela de sombreamento e proteção (sombrite), por exemplo, aumenta a eficiência fotossintética da cultura pela modificação do espectro de luz solar. Também minimiza os danos causados pelo excesso de radiação solar e evita danos causados por granizos, pássaros, insetos e chuvas fortes.

Além disso, a recepção da luz vermelha e vermelha extrema em maior quantidade altera o metabolismo da planta aumentando a eficiência do processo de fotomorfogênese, desencadeando respostas fisiológicas, tais como a precocidade de produção, plantas mais vigorosas, frutos com maior tamanho e diâmetro, intensificação da coloração das flores e folhas e concentração do sabor dos frutos.

O grande viveiro florestal municipal de Rio Negro produz aproximadamente 180 mil mudas de espécies nativas e frutíferas da região por ano, além de cerca de 30 mil mudas de flores para o ajardinamento dos parques, praças e canteiros do município. As mudas destinam-se também aos cidadãos interessados no plantio de árvores nativas e frutíferas em suas propriedades. Elas são vendidas a preço de custo.

O viveiro fica localizado Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. O local também faz a recepção de escolas e grupos para conhecimento do processo de cultivo das mudas, cuidados e conscientização. Para mais informações basta entrar em contato: (47) 3642-3280.