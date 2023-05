A Prefeitura de Rio Negro oferece aulas gratuitas de dança no Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho, que fica junto à biblioteca pública.

As aulas com a professora Maria Rosane Albrecht ocorrem todas as quintas e sextas-feiras, com turmas no período matutino e vespertino.

MATUTINO:

Turma abaixo de 7 anos: 9h até 10h.

Turma acima de 7 anos: 10h até 11h.

VESPERTINO:

Turma abaixo de 7 anos: 15h até 16h.

Turma acima de 7 anos: 16h até 17h.

Ainda há vagas disponíveis. Para mais informações ligue: (47) 3645-1311.

O projeto é realizado através da parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com o Instituto Riomafrense do Bem Estar do Menor (IRBEM).