Prefeitura de Rio Negro orienta sobre descarte adequado de pneus

A água acumulada nos pneus que são armazenados ou descartados de modo inadequado, combinada com a parte interna protegida do Sol, é o ambiente ideal para o desenvolvimento das larvas do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor das arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya).

Os pneus inservíveis podem armazenar milhões de larvas, por isso não devem ficar expostos ao ar livre. É fundamental descartar os pneus usados de forma correta. A população pode destinar para a reciclagem ou levar os pneus até uma borracharia, por exemplo, que fará a destinação adequada.

Essa é uma atitude que faz a diferença, pois além de ser crime ambiental, jogar os pneus a céu aberto em qualquer lugar pode favorecer a proliferação do mosquito da Dengue.

Em Rio Negro há uma importante ação de coleta de pneus inservíveis. As empresas que atuam no município precisam apresentar um plano de gerenciamento de resíduos com um responsável técnico ou apresentar uma declaração evidenciando que é associado da Associação dos Geradores de Pneus Inservíveis de Rio Negro (AGEPIN) e ter o seu plano de gerenciamento de resíduos atrelado ao da associação. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro atua como órgão fiscalizador e orientador.