Prefeitura de Rio Negro proporcionou diversas atrações durante as férias escolares

Em Rio Negro as férias escolares são muito mais divertidas com as ações desenvolvidas pela Prefeitura. Todas as atrações oferecidas são gratuitas e são preparadas com muito carinho e dedicação pelas equipes envolvidas.

Todos os anos a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo desenvolve os projetos Férias no Parque, Férias na Biblioteca e Caminhada na Natureza para proporcionar momentos de diversão e interação social para as crianças e seus pais.

Neste ano mais de 100 crianças participaram do Férias no Parque, que é realizado no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Foram cinco dias repletos de atrações, como sessão de cinema, jogos, caça ao tesouro, passeios pelas trilhas, entre outras.

No projeto Férias na Biblioteca também foram realizadas diversas atividades com a participação total de 240 pessoas, entre pais e filhos. Foram realizadas contações de histórias, filme com pipoca, camarim de pintura, desenhos para colorir, torta na cara, show de talentos, festa a fantasia, karaokê, oficina de bolha de sabão gigante, jogos e muito mais. A ação ocorre todos os anos na Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz.

Outro projeto que também torna as férias em Rio Negro ainda melhor é o Caminhada na Natureza, que teve a participação de 356 caminhantes no último domingo, no Lageado dos Vieiras. A caminhada ocorreu em um encantador percurso de 10 km, com um trajeto composto por trilhas e estradas. A concentração iniciou às 7h30 no Rancho Richter.

Além disso, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, realiza o projeto Colônia de Férias, quando são oferecidas para as crianças momentos de diversão e aprendizado durante o período sem aulas. Com uma programação repleta de atividades recreativas e esportivas, as crianças têm a oportunidade de aproveitar ao máximo o tempo livre, explorando novas habilidades e fortalecendo os vínculos com os colegas.

A Colônia de Férias muito beneficia os pais que precisam sair de casa para trabalhar. Pelas redes sociais é possível ler comentários que valorizam a importância da Colônia de Férias.

“Parabéns é muito importante para os pais que trabalham saber que os pequenos estão bem cuidados”, disse uma cidadã. Outra mãe também enalteceu a importância da Colônia de Férias: “Realmente faz toda diferença os pais trabalharem e saberem que seus filhos estão em boas mãos. Parabéns pela dedicação das professoras e funcionários”.