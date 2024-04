Prefeitura de Rio Negro realiza importante obra na localidade de Areia Fina

As equipes de trabalho da Secretaria de Obras e também da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro estão sempre focadas nos serviços de melhorias e adequações das estradas rurais do município.

Nesta semana foi realizada a manutenção de um bueiro de concreto na estrada principal da localidade de Areia Fina. Essa importante obra facilitará o escoamento das águas pluviais, além de gerar aprimoramentos no trânsito aos moradores da região.

Com obras como esta os moradores têm condições de fazer os percursos necessários de forma mais segura. As obras também favorecem ao agronegócio, pois as estradas em boas condições garantem agilidade no escoamento da produção agrícola. As obras também fortalecem o turismo rural e facilitam o acesso da população da zona rural ao Centro da cidade.

As manutenções na cidade e no interior seguem um planejamento para atender de maneira eficiente todas as comunidades de Rio Negro. Constantemente são realizados diversos serviços, como alargamentos de estradas, patrolamento, empedramento, além de manutenção e construção de bueiros. Os serviços são realizados sempre quando há condições climáticas favoráveis para garantir bons resultados.