Prefeitura de Rio Negro realiza reformas na capela mortuária municipal

A capela mortuária de Rio Negro (Velatório Municipal) está recebendo aprimoramentos que envolvem reformas no telhado e pinturas nos ambientes internos e externos.

As reformas fazem parte do compromisso constante com a qualidade e a atenção às necessidades da população, por isso há o investimento da Prefeitura com recursos próprios e esforços significativos para restaurar esse importante espaço, zelando pelo bem-estar e conforto dos munícipes em momentos delicados.

Na tarde desta quarta-feira o prefeito, juntamente com o secretário de obras, esteve no local para verificar o andamento dos trabalhos que estão sendo realizados por etapas para não prejudicar a utilização do local. Todavia, a Secretaria Municipal de Obras de Rio Negro pede a compreensão da população com relação aos eventuais transtornos que podem surgir. O prazo previsto para a conclusão das reformas é de 30 dias.

O Velatório Municipal de Rio Negro possui uma área de 284,44 m² e fica localizado na Rua Cel. Joaquim Teixeira Sabóia, no Centro.