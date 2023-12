Prefeitura de Rio Negro realizará a 1ª Gincana Familiar neste domingo (03)

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social, em Parceria com o Sesc Rio Negro, realizará no próximo domingo, dia 03, a “1ª Gincana Familiar”.

O evento será realizado durante a tarde, das 13h às 17h, no Centro de Convivência Henrique Witt, no bairro Alto, e destina-se às famílias residentes naquela comunidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo da gincana será a convivência e fortalecimento de vínculos familiares, reunindo as famílias daquele bairro por meio de atividades lúdicas e socialização, trazendo as famílias para a atividade do “brincar”.

Serão realizadas diversas atividades, como corrida do saco; corrida do ovo; pula corda; boca do palhaço, etc. Para cada atividade as famílias serão previamente inscritas, podendo também realizar sua inscrição no local no dia do evento, se houver vagas disponíveis.

A participação em cada atividade ocorrerá com dois membros da família, seja pai e filho, mãe e filho, avôs e netos, irmãos etc. Várias configurações familiares que instigue a união e a busca de um objetivo comum em família através da atividade lúdica. Ao mesmo tempo, se fará um resgate à cultura do brincar, onde os pais e avós reviverão parte de sua infância. No local haverá infláveis e outras brincadeiras, cachorro quente, pipoca, brindes e muito mais.