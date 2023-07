Prefeitura de Rio Negro recebe novo implemento agrícola para auxiliar agricultores

A Prefeitura de Rio Negro vem fortalecendo o maquinário agrícola para apoiar cada vez mais os agricultores rio-negrenses através da Secretaria de Agricultura. Nesta semana foi entregue um novo arado subsolador (descompactador de solo).

O equipamento possui cinco hastes com cinco discos de corte frontal. Possui também uma estrutura de vigas tubulares e chapas de alta resistência. O subsolador foi conquistado através de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com apoio do ex-deputado federal Luizão Goulart.