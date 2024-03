Prefeitura divulga o funcionamento dos serviços durante o feriado desta semana

Na próxima quinta-feira (ponto facultativo) e sexta-feira (feriado de Paixão de Cristo) não haverá expediente na Prefeitura de Rio Negro, conforme cita o Decreto nº 7/2024.

Através do portal oficial www.rionegro.pr.gov.br/digital a Prefeitura oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular. Mesmo durante o feriado e final de semana, os cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos podem demandar e acessar diversos serviços públicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial.

Na saúde as unidades básicas estarão fechadas durante os dois dias, mas os serviços essenciais como o SAMU, transporte e Pronto Atendimento (atualmente no bairro Bom Jesus) atenderão normalmente. Na educação haverá aulas normalmente na quinta-feira; na sexta-feira, dia do feriado, as unidades escolares estarão fechadas.

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa funcionará durante o feriado das 9h às 17h. Os espaços culturais estarão abertos no período da tarde, das 13h30 às 17h. Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O parque ecoturístico fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Devido ao feriado, nesta sexta-feira não haverá em Rio Negro a coleta dos resíduos sólidos domiciliares. Nos demais dias o cronograma segue normalmente.