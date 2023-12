Prefeitura e Cohapar estão em tratativas para a construção de moradias em Rio Negro

Juntamente com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), a Prefeitura de Rio Negro está empenhada em proporcionar uma nova perspectiva de vida às famílias que atualmente enfrentam as adversidades de morar em regiões propensas a enchentes ou que estão em áreas com vulnerabilidades.

Com foco na realocação destas famílias, a Prefeitura está em tratativas com a Cohapar para a construção de 46 novas moradias. A iniciativa faz parte do programa “Casa Fácil Paraná”, na modalidade “Vida Nova” do governo estadual. Um terreno com 70 mil m² foi proposto pela Prefeitura de Rio Negro para esta finalidade. O projeto está em andamento e um importante passo foi dado na última sexta-feira.

Atendendo aos pedidos do governador Ratinho Júnior e do presidente da Cohapar, Jorge Lange, visitas técnicas em diversas regiões de Rio Negro e uma reunião na Prefeitura foram realizadas com a presença do prefeito James Karson Valério, membros da Defesa Civil, representantes de comunidades e membros da Cohapar, entre eles a superintendente de regularização fundiária, Giovanna Stallivieri Fernandes, e o coordenador regional Mário Lúcio Pereira Ferreira.

O objetivo da ação foi conhecer a realidade do município para que o governo estadual e a Cohapar possam viabilizar os recursos necessários dentro das políticas públicas de habitação. Um relatório técnico com os dados obtidos durante as visitas in loco, juntamente com as informações precisas fornecidas pela Prefeitura e Defesa Civil sobre a situação de Rio Negro, será apresentado ao governador e ao presidente da Cohapar para que as melhores decisões sejam tomadas.

Com imóveis 100% subsidiados, sem custo ao morador, o objetivo primordial do programa do Estado do Paraná é realocar famílias que atualmente residem em áreas de ocupações irregulares, insalubres, suscetíveis a alagamentos, inundações e/ou riscos ao meio ambiente. A proposta visa promover soluções urbanas e habitacionais integrais, de maneira socialmente equitativa e ambientalmente sustentável.

Esse projeto representa não apenas a construção de habitações, mas também um passo significativo na promoção de condições de vida dignas para aqueles que mais necessitam. A parceria entre a Cohapar e a Prefeitura de Rio Negro destaca o comprometimento conjunto com o bem-estar da comunidade e reforça a importância da colaboração interinstitucional para enfrentar desafios habitacionais e sociais.

Além deste projeto com a Cohapar para novas moradias, a Prefeitura de Rio Negro vem trabalhando para elaborar e implantar projetos inovadores nos locais atingidos pelas enchentes. Durante a reunião técnica da sexta-feira, o prefeito James ressaltou os esforços que a gestão vem tendo para amenizar os danos causados pelas inundações. O prefeito comentou, por exemplo, sobre o Termo de Cooperação Técnica com uma universidade de Curitiba para estudos acadêmicos de prevenção e impacto das enchentes.