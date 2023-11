Prefeitura e parceiros realizam limpeza de ruas de Rio Negro impactadas pelas inundações

As ruas de Rio Negro que estavam alagadas já estão com a passagem liberada para o tráfego de veículos e pedestres. A Prefeitura, através da Secretaria de Obras e com a parceria da Sanepar e Corpo de Bombeiros, realizará novamente a limpeza destas vias para que o cidadão as utilize com segurança, além de colaborar para a retomada das atividades comerciais nessas regiões.

Nesta segunda-feira a limpeza está sendo realizada na Praça Weber, localizada na Av. Ildefonso Camargo Melo (próximo ao Detran).

Para esta semana a previsão é de chuva, mas o tempo ensolarado dos últimos dias colaborou para que o nível do rio Negro diminuísse e a situação das inundações fosse amenizada em Rio Negro. O nível registrado às 14h de hoje é de 4,384 metros, segundo o sistema de monitoramento hidrológico da COPEL. A inundação nas áreas centrais do município ocorre quando o rio Negro alcança a marca de 6,90 metros.