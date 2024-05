A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, comunica que fará a reforma do calçamento na Rua Jacob Augusto Ritzmann, na localidade do Lageado do Caçador. Durante as obras os motoristas podem utilizar as rotas alternativas.

As obras são temporárias e os benefícios são permanentes. O objetivo é aprimorar a mobilidade urbana e garantir mais qualidade de vida aos cidadãos rio-negrenses e para quem trafega pelo local.