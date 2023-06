Prefeitura recebe visita de alunos do 9º ano do Centro Educativo de Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Recepcionados pela vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, 27 alunos do 9º ano do Centro Educativo de Itaiópolis, períodos matutino e vespertino, estiveram na manhã da última quarta-feira, 21, na Prefeitura de Mafra.

Eles compareceram acompanhados pela professora de inglês, Mary Elen Menin, que desenvolveu junto à turma o projeto que consiste na troca de correspondências escritas em inglês, entre os alunos da escola de Itaiópolis com os alunos da EMEB São Lourenço, de Mafra, a qual também foi visitada pelo grupo na ocasião.

Intercâmbio

A professora contou que os alunos de Mafra estiveram em Itaiópolis e agora foi a vez de retribuir a visita. “Estas visitas são muito boas para a socialização dos alunos. Eles puderam conhecer os setores da prefeitura e foram bem recepcionados”, disse, destacando ainda o trabalho da professora Vanderleia Hodzinski, de Mafra, nesse intercâmbio natural.

Atividade diferenciada

A vice-prefeita considerou uma honra receber os alunos de Itaiópolis e a importância do fomento à língua inglesa. “É um projeto muito interessante, pois mostra uma maneira diferenciada de se aprender o idioma. Com esse projeto vocês estão socializando o conhecimento e ao mesmo tempo se aprimorando”, declarou. Celina parabenizou os alunos e a professora e finalizou dizendo “que essa seja uma de muitas visitas a Mafra”.

No final, os alunos receberam das mãos das da vice-prefeita, o “diploma de visitante”, agradecendo pela visita e os convidando para conhecerem as belezas naturais do município e seus demais atrativos como turismo, artesanato, gastronomia e atividades festivas como o próximo Festival de Inverno nos dias 7, 8 e 9 de julho, na praça Miguel Bielecki.