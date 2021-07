Previsão do tempo indica nova onda de frio intenso e geada em Rio Negro e Mafra

Depois de vários dias de tempo firme na maior parte do Brasil, a previsão já indica mudanças no tempo para esta semana. Vários sistemas meteorológicos irão contribuir para a ocorrência de chuva sobre o país, mas o que chama a atenção é grande frente fria que vai avançar pelo continente.

Este sistema é extenso, semelhante ao do fim de junho. O ar polar que acompanha esta frente fria vai derrubar as temperaturas do Sul até o Norte do Brasil.

Chuva

Na quarta-feira um sistema de baixa pressão atmosférica já vai provocar o retorno da chuva em muitas cidades do centro-sul gaúcho. Na quinta-feira, além deste sistema, uma nova frente fria associada ao ciclone vai se formar e avançar pelo centro-sul do Brasil. Este sistema espalha chuva sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul e oeste de Mato Grosso do Sul e extremo sul de São Paulo .

A partir de sexta-feira, volta a chover em muitos municípios de São Paulo, inclusive na capital, e entre sábado e segunda-feira (19) o tempo fica instável no estado. Os maiores volumes de chuva são previstos para o litoral.

Ar frio de origem polar

As temperaturas já começam a cair no Sul do Brasil com a entrada da frente fria, na quinta-feira (15). Mas é ao longo da segunda quinzena do mês de julho que a temperatura cai de forma mais acentuada.

Geada

No sábado, dia 17, tem previsão de geada por amplas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e até no sul do Paraná. No domingo pode gear nas serras gaúcha e catarinense.

Outra massa de ar polar avança e reforça o frio entre os dias 19 e 21 de julho. Há risco de geada novamente, principalmente no dia 20. A geada é forte e se espalha sobre os três estados.