Primeira temporada do projeto Ouvidoria Itinerante foi encerrada com sucesso em Rio Negro

Nesta quinta-feira (23), o Município de Rio Negro, através da Ouvidoria Municipal e do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, encerrou a primeira temporada da ação Ouvidoria Itinerante, que possibilita que os cidadãos utilizem os serviços da ouvidoria com mais facilidade.

No total foram visitadas doze localidades, onde as servidoras atuaram para atender as demandas da população local e também para realizar a divulgação dos serviços oferecidos pelo município em prol do cidadão junto aos professores e servidores das escolas abrangidas. Foram conversas muito esclarecedoras sobre a atuação da Ouvidoria Municipal e do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres.

“Verificamos a importância de ações como esta e pretendemos no segundo semestre prosseguir com as visitas participando onde a população está, como em ações comunitárias e reuniões de pais para poder levar a informações dos serviços oferecidos em prol do Município e do cidadão”, enalteceu a ouvidora municipal de Rio Negro, Jerusa Cleres Hack.

No último dia de ação da primeira temporada, a Ouvidoria Itinerante esteve presente no bairro São Judas Tadeu, na Escola Municipal Olavo Bilac, e no bairro Volta Grande, na Escola Municipal Mathias Augusto Bohn. Em breve mais localidades de Rio Negro serão atendidas pelo projeto.

Através das manifestações do cidadão, a ouvidoria é uma potente ferramenta de gestão. Com ela é possível melhorar os serviços, abrandar conflitos e intermediar soluções para atender as necessidades da população na medida do possível.