Procuradoria do Município de Rio Negro está no WhatsApp para atender a população

Para facilitar o atendimento ao cidadão, a Procuradoria Geral do Município de Rio Negro possui um contato facilitado via WhatsApp. O número é o 47 8801-1815.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O atendimento também é realizado pela Internet através do site: https://rionegro.atende.net/subportal/procuradoria-geral e presencialmente na Prefeitura de Rio Negro e no prédio do antigo Paço Municipal, próximo da Praça João Pessoa no Centro.

Conforme o Artigo 20 da Lei Municipal nº 1346/2003, o âmbito da ação da Procuradoria do Município compreende: