Programa ALI traz oportunidades e novas ferramentas para empresas inovarem em Rio Negro

O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) ajuda a implantar práticas inovadoras gratuitamente no seu negócio. A Prefeitura de Rio Negro, através do Espaço Empreender, é parceira deste importante programa do Sebrae.

Nesta terça-feira será realizado mais um evento coletivo em Rio Negro com a palestra de Ana Oliveira: Marketing de relacionamento e ferramentas digitais para impulsionar seu negócio. Além da palestra, será possível tirar dúvidas e também conhecer outras empresas participantes.

Link para inscrição: https://forms.gle/5XqaYRPjmKGXuxEx7

Data: 05/12 com início às 18h30.

Endereço do evento: SESC Rio Negro. Rua Marçal José Pereira, 110 – bairro Estação Nova.

Você quer crescer e não sabe como? Quer inovar, mas acha que para isso teria custos elevadíssimos? Saiba que não é tão complicado assim. Inovar é algo simples e pode estar presente no dia a dia da sua empresa.

Para facilitar esse processo, o Sebrae desenvolveu o programa Agentes Locais de Inovação (ALI), um trabalho que traz oportunidades e novas ferramentas para empresas inovarem, diferenciando-se da concorrência.

O programa gratuito acompanha o micro e pequeno empresário com o objetivo de promover a inovação e a tecnologia dentro das empresas.

Com ele, você irá saber como implantar práticas inovadoras em produtos (bens ou serviços), processo, marketing e método organizacional.

Agentes com perfil multidisciplinar visitam os empreendimentos, apresentam soluções e oferecem respostas às demandas do negócio atendido no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e financeiro, estrutural, de produtos, serviços e processos produtivos.

Os Agentes Locais de Inovação (ALI) são bolsistas do CNPq capacitados pelo Sebrae. Todos eles são graduados e possuem formação específica no tema inovação.

O programa ALI contribui para a competitividade das micro e pequenas empresas, por meio da difusão de informações sobre possibilidades de inovação e tecnologia, de acordo com as características de cada empreendimento. As mudanças geram impacto direto na gestão empresarial, na melhoria de produtos e processos e na identificação de novos nichos de mercado para os seus produtos. Esse crescimento beneficia, inclusive, a comunidade da qual a empresa faz parte, e também tem foco na sustentabilidade ambiental e social.

Como funciona

A empresa que aderir ao projeto receberá a visita do Agente Local de Inovação para um diagnóstico completo do estágio da inovação e das oportunidades de melhoria a serem exploradas para ampliar a sua competitividade.

A partir desse diagnóstico, o agente vai propor a construção de um plano para inserir soluções inovadoras no ambiente da empresa. Depois de definido, esse plano será implementado sob a responsabilidade da empresa com o acompanhamento/orientação do Agente Local de Inovação.

O acompanhamento pode ser feito por até dois anos e você não paga nada por isso. Por fim, é você quem diz se quer transformar sua empresa.

Confira mais informações no site: https://www.sebraepr.com.br/servicos/agentes-locais-de-inovacao/