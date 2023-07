Programa Compra Direta Paraná é aplicado em Rio Negro pela Assistência Social

Nesta quinta-feira (20), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro, através da equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila São Judas Tadeu, realizou a entrega de gêneros alimentícios do Programa Compra Direta Paraná aos moradores da comunidade local.

Foram beneficiadas nesse dia um total de 145 famílias. O programa é uma parceria entre o Município de Rio Negro e o Governo do Estado e tem por objetivo promover o abastecimento e acesso a alimentos in natura, diversificados, minimamente processados e processados, produzidos por agricultores familiares, às pessoas em vulnerabilidade assistidas pela rede socioassistencial.

O programa visa ainda, incentivar o consumo e a valorização dos alimentos saudáveis produzidos pela agricultura familiar e que valorizem a cultura alimentar local e regional; incentivar a agricultura familiar, promovendo a inclusão econômica, social e digital do agricultor familiar, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento de alimentos e industrialização e à geração de renda; estimular a organização dos agricultores em associações e cooperativas, condição ao fornecimento dos produtos in natura minimamente processados; incrementar a atividade econômica local e regional pelo fortalecimento de redes de comercialização e da visibilidade dos produtos da agricultura familiar e valorizar a biodiversidade pela produção orgânica e agroecológica de alimentos.

Trata-se de um programa de grande relevância social que com certeza tem feito a diferença na mesa de muitas famílias rio-negrenses.