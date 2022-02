Programa “Mulher Atual” é lançado em Rio Negro

Curso é destinado a trabalhadoras e empreendedoras do meio rural

A Prefeitura Municipal, o Sindicato Rural e o Senar estão lançando em Rio Negro o curso “Mulher Atual”, destinado a trabalhadoras e empreendedoras do campo. O curso é gratuito e tem início no próximo dia 22 de fevereiro, às 13h. As inscrições podem ser feitas via whatsapp pelo número (47) 99173-1080.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O curso será oferecido em oito aulas, divididas em quatro eixos: Autoconhecimento, Qualidade de Vida, Sustentabilidade e Empreendedorismo. As aulas serão ministradas no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, anexo a Prefeitura de Rio Negro.

O intuito é incentivar a mulher a atuar com uma postura ativa frente aos desafios pessoais, sociais e profissionais. As aulas são destinadas a mulheres maiores de 18 anos. Participe!

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -