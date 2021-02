Projeto Tambo em Rio Negro abriga mulheres em situação de violência

Compartilhar no Facebook

Projeto atua a mais de 10 anos em Rio Negro em parceria com o Clube Soroptimista

Mulheres vítimas de violência doméstica têm a atenção do poder público municipal de Rio Negro desde abril de 2007, através do “PROJETO TAMBO”. O Projeto realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, em parceria com o Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro foi um marco importante nos Serviços de Abrigamento. Através dele, a mulher vítima de violência doméstica possui um local seguro a ela e seus filhos, onde são acolhidos e tem garantidos os seus direitos constitucionais, conforme preconiza a Lei Maria da Penha, visando à dignidade da pessoa humana.

O Abrigo ‘Tambo’ – nome indígena que significa lugar seguro, destinado a mulheres vítimas de violência, representa uma das possíveis soluções enquanto estratégia para garantir a integridade física e psicológica de mulheres em risco de vida e de seus filhos menores de idade, favorecendo sua condição de cidadã, resgatando e fortalecendo sua autoestima e possibilitando que se tornem protagonistas de seus próprios direitos.

O encaminhamento ao abrigo acontece através do CREAS – Centro de Referência de Assistência Social e Delegacia da Mulher. Pode acontecer através de denúncias ou procura pela própria vítima. O CREAS está situado a Rua Barão do Rio Branco, 518, na Vila Militar em Rio Negro, o telefone para contato é o (47) 3642-0978.