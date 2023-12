Proposta de Rio Negro será apresentada na Conferência Nacional de Segurança Alimentar

Uma proposta criada em Rio Negro será apresentada na 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que será realizada de 11 a 14 de dezembro em Brasília-DF.

A conferência tem o objetivo de mobilizar a sociedade e as redes do setor para propor políticas públicas e programas que vão integrar o 3º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Esta proposta de Rio Negro foi gerada durante a conferência municipal, depois aprovada na regional em Curitiba para a conferência estadual em Foz do Iguaçu e neste mês, após alguns ajustes, será apresentada a nível nacional:

Assegurar o caráter permanente e contínuo dos programas de incentivo à agricultura familiar, desenvolvendo políticas de valorização dos agricultores familiares, promovendo a diversificação da produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e acessíveis a toda a população. Aumento do percentual mínimo de aquisição de produtos provenientes da agricultura familiar no PNAE; com incentivo financeiro às entidades executoras que adquirirem produtos orgânicos, além de ajustar anualmente o valor per capta do repasse do PNAE e a criação de um fundo específico que atenda alunos com necessidades alimentares especiais.

A Conferência Nacional de Segurança Alimentar também pretende fortalecer os compromissos políticos com a erradicação da fome com comida de qualidade, por meio de sistemas alimentares justos, antirracistas, antipatriarcais, sustentáveis, promotores de saúde e da soberania e segurança alimentar.

Na conferência estadual o município de Rio Negro esteve representado pela professora e presidente do Conselho da Alimentação Escolar (CAE), Flávia de Oliveira Braz Reiser, e pela representante da Associação Rionegrense da Pessoa com Deficiência (ARPDE), Lúcia Terezinha Tischer Mayers. Após a realização do evento, ambas estiveram no gabinete do prefeito James Karson Valério para anunciar a boa notícia da aprovação de uma das propostas de Rio Negro para a conferência nacional.

As propostas apresentadas durante as conferências trazem como tema central políticas públicas voltadas às pessoas com restrições alimentares, sendo uma ação inovadora e de grande importância, tendo em vista que mais de dois milhões de brasileiros sofrem com sintomas da doença celíaca: 6% das crianças e 3,5% dos adultos brasileiros têm alergias alimentares; 13 milhões de pessoas são diabéticos.

Em Rio Negro há muitas famílias que enfrentam problemas com restrições alimentares. Com a participação nas conferências é possível buscar avanços em vários âmbitos como agricultura, saúde, assistência social e assim garantir a segurança alimentar da nossa população e melhor qualidade de vida.