Público se encanta com o The Big Circus em Rio Negro

O The Big Circus está no Parque de Eventos Valmor Nardes (Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho). Com a estreia que ocorreu no dia 05 de Janeiro o circo tem sido um sucesso entre os moradores de Rio Negro e Mafra.

O público tem comparecido em peso mostrando a receptividade das cidades com o circo. Umas das grandes atrações é o Globo da Morte com 3 motociclistas, premiados no festival internacional de circo. O circo ainda conta com um espetáculo especial e inédito: o Mundo dos Dinossauros, com o T-Rex de mais de 9 metros. O The Big Circus é um dos maiores circos do Brasil e chega pela primeira vez a Rio Negro e região com um super espetáculo e os dinossauros que são atrações exclusivas.

O circo conta com uma mega estrutura, o The Big Circus promete encantar o público de Rio Negro e Mafra. O espetáculo conta com tradicionais números circenses, como malabaristas, equilibristas, mágico, palhaços e o famoso globo da morte com artistas premiados no Festival Internacional de Circo. Um show preparado para encantar adultos e crianças por meio de uma viagem fascinante ao mundo do circo.

As apresentações acontecem de terça a sexta-feira, sempre às 20h30. Aos sábados e domingos às 18h e 20h30. Os ingressos estão nos valores de R$20 (inteira – setor popular) e R$10 (meia– setor popular); R$30 (inteira – setor central); R$15 (meia – setor central); R$40 (inteira – área vip); R$20 (meia – área vip). Crianças a partir de 3 anos já pagam.

A estrutura ainda conta com praça de alimentação e ambiente com acessibilidade.

A compra antecipada pode ser feita neste link.

Mais informações pelo WhatsApp: (41) 99820-3061.

Serviço:

Data: Terça a sexta às 20h30/ Sábados e domingos às 18h e 20h30

Local: Parque de Eventos Valmor Nardes (Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho)

Ingressos:

R$20 (inteira – setor popular)

R$10 (meia – setor popular)

R$30 (inteira – setor central)

R$15 (meia – setor central)

R$40 (inteira – área vip)

R$20 (meia – área vip)

**meia entrada: crianças de 3 a 10 anos, estudantes, professores, doadores de sangue, acompanhantes de PNE’s e idosos.

***PNE’S são isentos