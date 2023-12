Quase 3 mil faltas de usuários foram registradas pelo SUS de Mafra nos últimos três meses

Imprevistos acontecem, mas há tempos que o número de faltas em consultas médicas e procedimentos nas ESFs que fazem parte da Rede de Atenção Básica de Mafra segue elevado. Somente nos últimos três meses – setembro, outubro e novembro – 2921 pessoas não comparecem no dia marcado e nem comunicaram às unidades onde receberiam o atendimento – para que outro usuário pudesse ser chamado em seu lugar. Dessa forma, do total agendado, mais de 2 mil procedimentos foram desperdiçados pelos usuários do sistema público de saúde.

Das 13 ESFs do município, as que mais registraram faltas no período foram: CAIC com 984 em agosto e 932 em setembro e Espigão do Bugre, com 193 em outubro. Nesses três meses, entre atendimentos em geral e procedimentos, foram feitos 505.305 contabilizando todas as ESFs do município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com a coordenação do Departamento de Atenção Básica, o problema é recorrente. “As equipes das unidades de saúde compostas por médicos, dentistas enfermeiros, técnicos e demais profissionais estão no aguardo do paciente, que muitas vezes, deixa de comparecer à consulta e não avisa. Precisamos que a população também colabore e compareça às consultas agendadas. O consultório vazio quase sempre é resultado da falta de paciente às consultas agendadas”, enfatizou o secretário de saúde Plínio Saldanha.

O que acontece quando o paciente falta e não avisa

Segundo Plínio, a ausência resulta em inatividade e, posteriormente, de maneira habitual, o indivíduo ausente busca a unidade de saúde alguns dias após sua falta, buscando encaixe, o que sobrecarrega o sistema. Isso gera ônus para o sistema público, já que são necessárias duas consultas para um único paciente, além de atrasar o atendimento a outros usuários. “É crucial destacar que, apesar das orientações dos funcionários sobre a importância de comunicar a ausência, os pacientes frequentemente não fazem isso. Se houvesse notificação de desistência, seria possível tentar encaixar outro paciente que precisa da vaga”, disse. Ainda de acordo com o secretário, essa é uma situação em que todos saem prejudicados. “As equipes de saúde fazem um trabalho eficiente de orientação e conscientização entre a população. No entanto, nem sempre esses esforços têm o efeito desejado, uma vez que pacientes que faltam às consultas continuam necessitando de atendimento médico”.

Usuário: se não puder comparecer, avise!

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria de Saúde de Mafra lembra sobre a importância do comprometimento com suas consultas agendadas. O tempo reservado para sua visita é valioso não apenas para você, mas também para nossa equipe médica dedicada. Se, por algum motivo, você não puder comparecer a sua consulta, pedimos que nos avise com antecedência. Isso nos permitirá otimizar nosso cronograma e oferecer a oportunidade para outros pacientes que possam precisar de atendimento. A sua cooperação é fundamental para mantermos uma prestação de serviços eficiente e de qualidade. Caso haja algum imprevisto ou necessidade de reagendamento, por favor, entre em contato com a sua ESF o mais breve possível.

TELEFONES DAS ESFS DE MAFRA