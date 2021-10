Rádio Difusora de Rio Negro completa 75 anos de atividades

O mais antigo veículo de comunicação de Riomafra e região a Rádio Difusora de Rio Negro Ltda. completou neste ano, no dia 13 de outubro, 75 anos de atividades, levando ao ar diariamente o entretenimento, informação e utilidade pública.

Acompanhou períodos importantes da história contemporânea, como as consequências da 2ª Guerra Mundial, a Revolução de 64, a abertura democrática que o Brasil viu consolidar na década de 80. A Bossa Nova, Jovem-Guarda, a música romântica e outras tantas mudanças em todos os segmentos da sociedade riomafrense e da região foram levadas ao ar pelas ondas da Rádio Rio Negro.

Foi na década de 40 que um grupo de empresários, precursores da radiodifusão no Paraná, resolveram pedir ao Governo Federal autorização para instalar mais duas emissoras de rádio. Uma das cidades escolhidas foi Rio Negro, justamente por sua posição geográfica, na divisa com Santa Catarina e por estar diretamente ligada à outra cidade importante – Mafra.

Manoel Machuca e Abílio Holzman, já proprietários da Rádio Clube Pontagrossense, além de outras emissoras, através da portaria 521 de 4 de julho de 1945, assinada pelo então ministro João de Mendonça Lima, tiveram permissão para instalar as duas estações radiodifusoras de 250 watts em Rio Negro e 100 watts em Irati.

Aos 13 dias do mês de outubro de 1946, Riomafra praticamente parava para acompanhar a inauguração da então Z.Y.G.9 Rádio Rio Negro. Instalada na rua Getúlio Vargas, esquina com a Praça João Pessoa (hoje Padaria Kukenhause) foi aos poucos se transformando num importante meio de comunicação da população que sintonizava sua frequência de 970 kHz para acompanhar as notícias, música, notas de utilidade pública, programas de auditório e outras atrações que a emissora proporcionava a seus ouvintes e clientes. O primeiro gerente da ZYG9 foi Homero Camargo de Oliveira, de saudosa memória.

Depois vieram Moacir Amaral, Edumar Pires e Hugo von Linsingen. No calor do mês de janeiro de 1958, chegava a Rio Negro Álvaro de Aquino, um jovem vindo do interior do Paraná, e que havia passado uma temporada em Curitiba trabalhando na Rádio Cultura. Com muito dinamismo, conseguiu a consolidação da ZYG9 num marco da comunicação e transformando-se numa verdadeira escola para muitos profissionais do rádio que seguiram suas carreiras em outros veículos de comunicação. Pela Rádio Difusora de Rio Negro, passaram inúmeros profissionais que se destacaram, vozes famosas que chegaram a ocupar importantes cargos ainda como radialistas, ou na televisão, área de publicidade e outras atividades.

Tornou-se para uma escola para muitos profissionais, muitos dois quais já faleceram. Além disso, muitos cantores, artistas, políticos ocuparam os microfones da Rádio Difusoras divulgando suas atividades. A modernidade trouxe a inovações como a Televisão e Internet, mas o rádio firme e forte. Seu parque de transmissores funcionava no local conhecido como “Pirambeira “. Em 1968 houve a mudança dos estúdios da emissora que saía da Getúlio Vargas para a rua Bom Jesus, onde foi construído um prédio próprio com toda a infraestrutura necessária, inclusive com auditório, que poucas emissoras do Estado possuíam, local onde se encontra até hoje. No ano de 1976 o parque de transmissores da emissora foi transferido da Pirambeira para o bairro Passa Três.

Em 1977 de então gerente da emissora Álvaro de Aquino (de saudosa memória), adquiriu parte das cotas de participação da emissora e em 1984 consolidou sua aquisição passando a ser o proprietário da emissora. Em 1990, com o falecimento de Álvaro de Aquino, assumiu a coordenação da emissora o radialista Gari Vinicio Kiatkoski, juntamente com a Família Aquino Na atual fase da emissora, consolida-se um novo projeto que é a migração para a faixa de Frequência Modulada (FM) em 107,3 Mhz. As instalações da FM já estão todas concluídas restando agora alguns detalhes técnicos que irão liberar o sinal para toda a região