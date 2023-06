Resultados de Rio Negro e Mafra do Censo Demográfico 2022 são divulgados

Os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022 foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o Censo, o Brasil possui 203.062.512 de habitantes.

Confira os dados do município de Rio Negro:

População em 2022: 31.324

Densidade demográfica de 51,85 pessoas por km²

12.828 domicílios

Média de 2,84 moradores por domicílio

Confira os dados do município de Mafra:

População em 2022: 55.286

Densidade demográfica de 39,38 pessoas por km²

24.042 domicílios

Média de 2,74 moradores por domicílio

O Censo permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros. Através dele são identificadas informações essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados. Em Rio Negro, aproximadamente 30 recenseadores estiveram em campo visitando domicílios e estabelecimentos.

O Censo interfere, por exemplo, na distribuição das transferências da União para estados e municípios e na identificação de áreas de investimento prioritário em saúde, educação, habitação, transportes e energia. A distribuição do Fundo de Participação de Estados e Municípios (FPM) pelo Tribunal de Contas da União (TCU) é uma das atribuições do Estado que leva em conta os números do Censo. Portanto, é fundamental que a população participe do Censo sempre quando há coletas de dados.