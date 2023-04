Rio Negro abre inscrições para o curso de mecânica e elétrica de motos

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Capacita Rio Negro, está disponibilizando vagas gratuitas para o curso de mecânica e elétrica de motos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Requisitos:

RG e CPF

Possuir idade entre 16 e 18 anos incompletos

Ser alfabetizado

Residir no município de Rio Negro (comprovante de residência)

Renda familiar de até dois salários mínimos (comprovante de renda)

Inscrições:

Até dia 04/05

8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

Locais de inscrição:

Secretaria Assistência Social (antigo Fórum)

Centro de Convivência Henrique Witt – Bairro Alto

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Vila São Judas

Observação:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O curso terá uma carga horária de 72h e será realizado no período noturno no Canal C. A seleção de vagas tomará como prioridade adolescentes e jovens entre 16 e 18 anos incompletos e que atendam a renda mínima familiar estipulada que é de dois salários mínimos. Havendo sobra de vagas as demais idades e rendas familiares superiores poderão ser chamadas.

Aproveite esta grande oportunidade!