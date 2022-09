Rio Negro abre inscrições para o curso gratuito de Gestão de Pequenos Negócios

Na tarde desta quinta-feira (01), foi realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral o evento de lançamento do curso de Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços, que será ofertado gratuitamente ao público pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, por meio do Programa Capacita Rio Negro, em parceria com os programas Senac Gratuidade e Turismo em Foco no Paraná, também do Senac, que busca desenvolver o turismo nos municípios.

O evento de lançamento foi transmitido ao vivo pelo Facebook no perfil da Secretaria de Cultura e Turismo: www.facebook.com/RioNegroOficial

Estiveram presentes o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, a secretária de cultura e turismo, Jussara Heide, e o gerente do Senac Rio Negro, Luiz Henrique Gradiz Alves, além de convidados.

O foco desta parceria é a realização de cursos destinados aos artesãos, artistas e profissionais da cultura e turismo do município de Rio Negro, além da população em geral. O prefeito enalteceu a importância da parceria da Prefeitura com o Senac. “Diante desta importante parceria com o Senac, oferecemos cursos gratuitos formalizando o elemento principal da nossa gestão, que é contribuir para o aperfeiçoamento e a qualificação do nosso trabalhador, fazendo com que cursos desta natureza possam contribuir para o fortalecimento do emprego e geração de renda. E impor, principalmente, o que é sagrado em solo rio-negrense, que é a capacidade das pessoas empreenderem”.

A pré-inscrição para o curso pode ser realizada na Secretaria de Cultura e Turismo, situada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070 (anexa a Prefeitura). Também pode ser feita no Senac Rio Negro, na Rua Marçal José Pereira, nº 100, no bairro Estação Nova. Contato para mais informações: 3643-7664.

Os requisitos são:

Ensino fundamental completo

Idade mínima de 16 anos de idade

Residir no estado do Paraná

Renda de até dois salários mínimos

As aulas serão realizadas de forma presencial na unidade do Senac Rio Negro no período de 20 de setembro a 29 de novembro, sempre na terça-feira, das 8h às 12h. São 25 vagas para esta turma do período matutino.

O curso terá uma carga horária de 40 horas e é destinado às pessoas que desejam ser protagonista no setor do comércio e de serviços, realizando a gestão de seu negócio com qualidade e efetividade, por meio de planejamento, execução e acompanhamento voltados à entrega de valor para os clientes e à sustentabilidade no mercado.