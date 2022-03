Rio Negro adere ao Programa Brasil Mais

Empresas receberão mentoria de manufatura enxuta e consultoria durante dois meses

O Município de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio aderiu ao Programa Brasil Mais. O programa é uma iniciativa do Governo Federal e do Senai no Paraná, que oferece às indústrias soluções para melhorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios.

O programa será aplicado no município, através da parceria entre Prefeitura Municipal e Senai e oferecerá a indústrias rio-negrenses um programa de mentoria de manufatura enxuta em empresas, que visa uma experiência imersiva e colaborativa para obter ganhos de produtividade. Nesta proposta, participarão um total de oito indústrias. Cada empresa poderá convidar de dois até cinco colaboradores para a participação.

O Programa é destinado a micro, pequenas e médias empresas. Sua aplicação reúne metodologias e ferramentas de baixo custo, voltadas para melhorar a capacidade de gestão e de produção, em um cenário de transformação digital. As etapas contemplam capacitação, consultoria e acompanhamento técnico para aprendizagem das melhores práticas produtivas e gerenciais.

O objetivo é aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e melhorar processos, custos e o posicionamento no mercado. Além disso, as empresas terão a oportunidade de trocar experiências com outras empresas durante as etapas de mentoria coletiva. No total, são cerca de 64 horas de Mentoria, teórica e prática, mais Consultoria, durante dois meses.

