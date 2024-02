Rio Negro aplica o turismo pedagógico como metodologia de aprendizagem

Compartilhar no Facebook

Na última sexta-feira (02), a Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro, com o apoio da Secretária de Cultura e Turismo, promoveu uma ação de turismo pedagógico no interior do município para os professores e servidores da pasta.

O turismo pedagógico é uma metodologia inovadora, dinâmica e interdisciplinar no processo de ensino e aprendizagem que proporciona momentos de lazer e educação. O Estado do Paraná desenvolveu recentemente um projeto semelhante chamado “Turismo na Escola”. Em Rio Negro a ação fez parte da programação da Semana Pedagógica.

O que se busca com o turismo pedagógico é o engajamento dos professores nas questões ligadas ao turismo, por isso foram selecionados dois lugares que já estão bem estruturados com toda a documentação regularizada para que formem esta cultura de percepção no turismo local.

A capacitação ocorreu no Sítio Santo Antônio na localidade de Lençol, e na Vinícola Casa Zator no Lageado das Mortes. As atividades foram acompanhadas pela turismóloga Larissa Grein Becker da Secretaria de Cultura e Turismo, que orientou todos os professores e equipe da Secretaria de Educação.

O objetivo principal é levar o turismo para as salas de aula para ampliar o conhecimento dos professores e alunos. Também visa à valorização do turismo como fonte de riqueza, de preservação da história, da cultura e do meio ambiente. No contexto educacional, desde cedo é preciso fomentar nas crianças a consciência que temos que valorizar a nossa cultura e turismo.

Além disso, a ação teve como objetivo atender o que preconiza a Lei nº 14.819/2024, que estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação. O turismo pedagógico complementou as palestras sobre Saúde Mental e Emocional, que foram ministradas na quinta-feira (01) pelas psicólogas Vivian Jungles Barbosa e Giceli Henning.