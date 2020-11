Rio Negro completa 150 anos de emancipação política

Neste domingo a cidade de Rio Negro comemora os seus 150 anos de emancipação política.

No dia 02 de abril de 1870 a Assembleia Provincial do Paraná decretou a criação do município de Rio Negro, desmembrado da Lapa através da Lei nº 219, sancionada pelo Governador provincial, Antônio Luís Afonso de Carvalho. Em setembro do mesmo ano foi realizada em Rio Negro a primeira eleição para a Câmara de Vereadores.

Após ser desmembrado da Lapa, no dia 15 de novembro de 1870 foi instalado o município de Rio Negro. Em 20 de outubro de 1916, em consequência do acordo de divisas entre o Paraná e Santa Catarina e que oficialmente encerrou a Guerra do Contestado, o município foi dividido, resultando na criação de Mafra no lado catarinense.

Colonizada por imigrantes europeus, a cidade de Rio Negro acolhe diversas etnias, tendo mais fortes as influências germânicas, bucovinas, italianas e polonesas.

Atualmente a cidade possui uma área territorial de 604,138 km² e uma população de aproximadamente 34.411 habitantes (dados de 2020 do IBGE).

