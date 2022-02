Rio Negro disponibiliza carteirinha de transporte para idosos e PCDs

Compartilhar no Facebook

Interessados devem comparecer nos polos de cadastro para realizar a solicitação

A Prefeitura Municipal de Rio Negro através da Secretaria Municipal de Assistência Social comunica que está aberto o cadastramento de Pessoas Idosas com idade a partir de 65 anos e de Pessoas com Deficiência para aquisição da Carteirinha de Transporte Coletivo Municipal e Intermunicipal (Rio Negro-Mafra).

Os interessados devem comparecer na Secretaria de Assistência Social (antigo Fórum de Rio Negro), no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social na Vila São Judas Tadeu ou no Centro de Convivência Henrique Witt no Bairro Alto portando a seguinte documentação:

– Idosos: RG; CPF; comprovante de residência e uma (1) foto 3×4.

– PCDs ou respectivo Responsável Legal: RG; CPF; comprovante de residência; uma (1) foto 3×4 e laudo médico ou laudo emitido por equipe técnica de Escola Especial ou APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com data de emissão de no máximo 6 meses atrás.

Maiores informações podem ser solicitadas através do fone (47) 3642-3349 , a Secretaria de Assistência Social atende de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

