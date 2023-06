Rio Negro em busca constante por inovações na educação

Durante a última quinta e sexta-feira, dias 22 e 23, a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro, Daniele Souza Alves, juntamente com as servidoras Larissa Hitner Schelbauer e Leoni Jollenbeck, estiveram presentes no Seminário da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime-PR), no município de Apucarana-PR.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os gestores participantes debateram o tema “Educação em Tempo Integral e componentes curriculares”, além de contarem com uma série de palestras e atividades voltadas à temática.

A participação de servidores em grandes eventos educacionais se faz importante para a busca constante de inovações e sempre melhor atendimento e qualidade de ensino para nossos alunos da rede municipal.