Rio Negro está entre os cinco municípios com melhores índices de alfabetização no PR

De acordo com os recentes recenseamentos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proporção da população que sabe ler e escrever aumentou em 270 dos 399 municípios do Paraná entre 2010 e 2022.

Os dados mais recentes do estudo comprovam a melhoria do índice em 68% dos municípios, fazendo com que a proporção de analfabetos no Estado alcançasse a mínima histórica, caindo de 6,3% para 4,3% no período analisado.

Rio Negro está entre os cinco municípios com melhores índices de alfabetização no Paraná, tendo uma proporção de 2,2% de analfabetos entre a população.

No Censo de 2010 o índice de Rio Negro era de 14,10%. Isso mostra que o município vem se destacando cada vez mais na educação contando com o apoio do Governo do Estado que implementou diversas ações, entre elas o programa Educa Juntos com o objetivo de apoiar os municípios paranaenses na melhoria da aprendizagem e alfabetização dos estudantes desde a educação infantil.

O município de Rio Negro também possui a Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade da Educação Básica que permite ao estudante retomar e concluir os estudos, promovendo, dessa forma, qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho e os meios para uma melhor compreensão de sua condição enquanto cidadão.

O índice de analfabetismo do Paraná está abaixo do índice nacional, que é de 7% de acordo com o levantamento – uma queda de 2,6 pontos percentuais em 12 anos. Entre os estados brasileiros, o Paraná ocupa a 6ª colocação.