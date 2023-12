Rio Negro está presente no X Encontro de Mulheres do Sistema Unicafes e VI Encontro de Jovens do Sistema Unicafes, que acontece nesta quinta-feira no Centro de Eventos da Cooperativa Agrária em Guarapuava-PR.

O município está sendo representado por Flávia de Oliveira Braz Reiser, que é a atual presidente do Conselho da Alimentação Escolar (CAE).

O tema do evento é “Mãos que alimentam e se organizam”, com foco na agricultura familiar e o fornecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e na importância das cooperativas.

Durante o evento acontece o lançamento do selo “Mulheres Cooperativistas” do PNAE, que indica que o produto foi produzido por associados ao Sistema Unicafes.

A União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes) foi fundada em junho de 2005, na cidade de Luziânia-GO. O objetivo é ser um instrumento de representação do cooperativismo solidário, que se relaciona com a agricultura familiar, povos tradicionais, assentamentos da reforma agrária, entre outras categorias, visando o desenvolvimento sustentável nas ações de apoio aos associados e associadas. A Unicafes é uma pessoa jurídica de direito privado e não possui fins econômicos.