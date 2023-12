Rio Negro esteve presente no II Seminário Regional Família Acolhedora

Na última quinta-feira (30), foi realizado em Almirante Tamandaré-PR o II Seminário Regional Família Acolhedora, do qual participaram autoridades, gestores e técnicos de 31 municípios paranaenses da região metropolitana de Curitiba e litoral.

Rio Negro esteve representado pela gestora da Secretaria de Assistência Social, Sra. Eliane Valerio Pereira; coordenadora do Serviço Família Acolhedora, Sra. Daniela Ruthes; assistente social do serviço, Sra. Noemi Pacheco Constant da Cruz; profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); do Conselho Tutelar, da saúde e da educação do município.

O evento foi realizado pelo Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (COMESP) e pelos municípios consorciados na área social: Rio Negro, Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Contenda, Fazenda Rio Grande, Guaratuba, Itaperuçu, Lapa e Piên.

O consórcio entre esses municípios tem por finalidade a contratação de capacitação e supervisão técnica das equipes que atuam no Serviço de Família Acolhedora, visando o aprimoramento da oferta de serviços socioassistenciais, conforme previsto na Resolução nº 06, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) de 2016, no âmbito dos municípios consorciados.

O conjunto de atividades previstas para execução do citado contrato compreende algumas etapas: Sensibilização, Formação e Supervisão. Antecedeu o evento vários encontros de alinhamento entre os técnicos e gestores, culminando nesse seminário de abertura e sensibilização da Rede de Proteção Social, o qual será seguido de um cronograma de atividades futuras já estabelecidas, a saber: encontros de supervisão; capacitação EAD; oficinas presenciais; produção de relatórios e encerramento.