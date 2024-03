Rio Negro fará entrega de cestas básicas e materiais aos atingidos pela enchente

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa a todos os rio-negrenses que sofreram impacto com as enchentes ocorridas em outubro de 2023 e que estão devidamente cadastradas junto àquela secretaria:

No período do dia 01 ao dia 06 de abril do corrente ano, no horário das 8h às 17h, será realizada a entrega de colchão, cesta básica, produtos de limpeza e higiene pessoal e roupas de cama e banho.

Os itens poderão ser retirados no piso inferior do Salão Paroquial 6 de Agosto com entrada pelo portão da Rua Getúlio Vargas (em frente ao SINE de Rio Negro), mediante a apresentação da Carteira de Identidade ou outro documento oficial com foto.

A Prefeitura informa ainda que recebeu ao final de 2023, recursos do Governo Federal para a aquisição de colchões de solteiro, kit de limpeza e higiene pessoal, roupas de cama e banho e cestas básicas. Iniciados os processos licitatórios para a compra desses produtos, a grande maioria foi entregue em dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Porém, a licitação para as cestas básicas teve um supermercado ganhador do processo que acabou desistindo, e com a proximidade do Natal e do Ano Novo, período em que há maior consumo de produtos, os supermercados de Rio Negro e Mafra que apresentaram os orçamentos das cestas básicas sinalizaram naquela ocasião que não conseguiriam atender a licitação naquele ano, pois não poderiam ficar desabastecidos para atendimento de seus clientes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com isso, o município teve que aguardar para realizar uma nova licitação somente este ano após a abertura do orçamento municipal. Realizado todos os trâmites necessários, houve um novo ganhador do processo e as cestas básicas foram entregues esta semana. Faz-se importante salientar que esses recursos são remanescentes do programa de apoio às vitima da enchente, que por questões que fogem ao controle do poder público, acabaram ficando pra entregar agora.

A Prefeitura também informa que as pessoas do interior do município que estão cadastradas e que estiveram ilhadas, ou seja, que não foram atingidas diretamente pela enchente, poderão receber a cesta básica, sendo que o município irá fazer a operação interior levando a cesta básica para as localidades mais distantes, como a Barra Grande, Fazendinha e Lageado.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones: (47) 3642-1404 – Ramal 7000 ou 3642-1643.